Els historiadors figuerencs Enric Pujol i Jordi Roig fan una crida per trobar fotografies antigues sobre Figueres, concretament de la Segona República o la guerra civil espanyola, entre l’abril del 1931 i el febrer del 1939, i, fins i tot, aquelles que mostrin ciutadans al front de guerra o a punt d’anar-hi. L’objectiu és publicar un segon volum del llibre Figueres desapareguda, editat el 2018, amb la idea de publicar-lo l’abril vinent.

Jordi Roig explica que ja disposen d’un fons important procedent del treball anterior fet amb el recull gràfic L’Abans. Figueres, però que la intenció ara «és recollir coses noves». Caldrà, diu, «filar prim perquè el nou volum és molt més limitat i cal incloure des dels aspectes que tenen a veure amb els esdeveniments històrics d’uns anys molt intensos i canviants fins a aspectes més concrets del paisatge i la vida ciutadana».

Que hagin passat tants anys dificulta la recerca, tot i que Roig admet que «ens estan arribant imatges prou interessants». Això és possible, també, perquè «anem a buscar les fonts, a aquells col·leccionistes o experts en temàtiques concretes». Els dos historiadors també visiten arxius i biblioteques. El més important per a ells, però, és apropar-se als àlbums dels particulars «i trobar aquella foto de l’avi, àvia, besavi o besàvia a l’escola, passejant per Figueres, a la botiga, als cafès, a la feina. «És també un homenatge als ciutadans anònims, a la gent senzilla», confirma.