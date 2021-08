El president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu (Fundació UCE), Joandomènec Ros, ha rebut aquest diumenge el Premi Canigó.

«Si he de fer un balanç d'aquestes gairebé tres dècades seria aquest: hem consolidat la UCE i l'hem convertit en la Universitat dels països catalans», ha dit, i ha afegit que és mèrit de tots.

El president de la UCE, Jordi Casassas, ha declarat que es tracta d'un premi institucional perquè és «una de les singulars trajectòries en servei de la cultura catalana i de la perspectiva dels països catalans».

Per la seva banda, el membre numerari de l'IEC Joan Becat ha fet un recorregut per la trajectòria de Ros, a qui ha considerat com «un dels quatre grans presidents» que ha tingut la UCE, al costat de Pere Verdaguer, Enric Casassas i Miquel Porter.

Clausura de la 53a edició de la UCE

En l'acte de clausura de la 53a edició de la UCE, Casassas ha dit que està «molt content» amb l'edició d'aquest any malgrat les dificultats de la pandèmia.

«Hem tingut capacitat d'adaptació al pas del temps i a les seves exigències, ara tenim un repte per endavant en què alguns tenim responsabilitats, però tots junts haurem de posar de la nostra part», ha assenyalat.

El vicepresident i conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca, Miguel Àngel Maria, ha destacat que la UCE «no s'aprofita com s'hauria d'aprofitar».

«M'emporto deures d'aquesta 53a edició, que és mirar que l'any vinent des de Menorca i des del conjunt de les Illes Balears hi hagi més assistència, tant d'estudiants com d'agents socials i polítics», ha declarat.