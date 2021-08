La Comissió de Festes i l’Ajuntament de Torroella de Fluvià han recuperat, per aquest cap de setmana, la Festa Major conjunta amb els nuclis de Vilacolum i Sant Tomàs. L’any passat, la festa es va veure estroncada per la pandèmia i enguany posen a davant del programa un «sempre que la situació epidemiològica ens ho permeti».

El dissabte, a les 11 del matí, al camp de futbol gran de Vilacolum, hi tindrà lloc la festa d’animació, a càrrec d’Humor Amarillo, per als menuts. Per últim, diumenge, a dos quarts de vuit del vespre, a la plaça de l’Ajuntament de Torroella,hi haurà el concert que oferirà La Chatta Orquestra. S’avisa que, per inscriure’s al concert, cal haver-se inscrit a l'Ajuntament.

En aquesta ocasió, han hagut de renunciar a les ballades de sardanes i a les sessions de ball, com duien a terme cada any. La Comissió de Festes de Torroella espera que l’any vinent ja pugui recuperar la festa d’estiu amb plena normalitat.