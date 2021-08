La música és la protagonista absoluta de la festa major de Llançà. Una festa que, com explica la regidora de Cultura, Sònia Sarola, es fa des d’aquest divendres i fins diumenge, en escenaris totalment oberts a l’exterior, a excepció d’un concert de Verónica Romero, concursant de la primera edició d’Operación Triunfo, que es fa a la Casa de Cultura, i amb aforament limitat. «Encara la gent està espantada i té por, però fent-ho a l’aire lliure anima més», afirma convençuda.

La festa d’estiu comença divendres a les 10 del vespre recuperant l’actuació de la Xaranga Damm-er, que s’havia d’haver fet pel Carme, però es va ajornar, i ara tindrà lloc al pàrquing Rafael Estela, un espai que es repeteix també en altres actuacions com la de dissabte a la nit amb La Betty Orquestra, una formació que defensa un ampli repertori de versions des dels anys 70 fins als 90. Unes hores abans i a la plaça Major, la cobla Ciutat de Girona té previst oferir una audició de sardanes, organitzada per l’Agrupació Sardanista de Llançà. Sarola explica que, a diferència d’altres pobles que sí que ho permeten, a Llançà encara no es pot ballar.

Un dels punts forts del programa és l’actuació de Verónica Romero, dissabte a la tarda. L’extriunfita estarà acompanyada en una de les cançons, Lluvia, per alumnes de l’Escola d’Art Coreogràfic que han estat convidades a ballar. Una altra de les iniciatives destacables de la festa és la celebració de la Shopping Night, dissabte als jardins de Can Marly, una proposta promoguda per l’associació de Comerciants de Llançà, que ja es va fer el juliol a la pineda del Port i que, recorda la regidora, «va atraure molt de públic».

La festa es clou diumenge amb un espectacle infantil de Rikus a les 11 del matí i una doble sessió d’havaneres, a les 10 del vespre, amb Americanus i Ultramar.