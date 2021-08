Amb una festa de cultura tradicional a la Ciutadella de Roses, on es va poder veure, de nou, ballar els gegants del poble, es va cloure la festa major d'estiu. Una celebració que, segons estima el regidor de Cultura, Èric Ibáñez, ha deixat molt bones sensacions, tant entre els organitzadors com entre el públic, i no ha presentat cap contratemps rellevant, a excepció de la pluja prèvia que va fer patir per la celebració del concert de Xavi Sarrià.

L'Ajuntament ha fet públic un video on es resumeixen tots els actes que han tingut lloc.