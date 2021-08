El ritme trepidant de les bessones DME Mirrors va obrir a tot gas, divendres passat, la festa major de Garriguella. Carla i Àgata Rodà van fer palès el seu ritme durant la masterclass que van oferir i on es van apuntar nenes i noies de totes les edats, seguida d’una exhibició de dansa urbana.

La festa, però, segueix aquesta setmana, ja que s’ha optat per estendre els actes durant molts dies. Entre les propostes més destacades hi ha l’Escape Room exterior, El gran tresor de Garriguella, fet aquest dimarts; una caminada nocturna, aquest dijous i una tarda esportiva, dissabte. A més a més, no falta laGarriguellaque protagonitzen Pd’s Tonics divendres al Cementiri Vell. La música es completa amb les sardanes de La Principal de Garriguella, dissabte a la tarda, i un concert de la Gerunda, a la nit. Les havaneres de Terra Endins clouen la festa diumenge.