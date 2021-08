El Restaurant Miralles de Llançà ha programat durant aquest estiu dos espectacles a la setmana, apostant d’una manera clara per la cultura. «Enguany el que hem fet ha estat una programació de tot l’estiu perquè tenim ganes de fer espectacles de teatre, música i dansa, com fèiem ara: els dimarts sempre fèiem un concert de jazz i un altre dia de la setmana hi actuava algun altre artista d’alguna altra art escènica que anàvem canviant, fent que la gent passés una bona estona mentre menja o pren alguna cosa», afirma Pep Rius, propietari de l’establiment.

Ara mateix queden tres actuacions de la programació d’estiu. La primera el dissabte 21 d’agost a les deu de la nit, sota el títol Alenar... instruments que respiren, es durà a terme un concert de barreja de música clàssica i danses tradicionals amb el so de flautes de diferents mides de Sara Parès i l’acordió de Perpau Ximenis.

Els següents espectacles programats seran el dia 18 de setembre a les nou del vespre. Eros i tánatos és una obra en la qual Txema Alabert encarna la figura de l’expresident de la República. Aquest es mor a l’exili i de cop i volta es desperta al tanatori de la capital mentre que una tanatoesteta, interpretada per Susanna Bosch, amb ideals molt diferents dels seus, el prepara per al seu funeral. Els mateixos actors, amb la suma de Gil Campanya, interpretaran el mateix dia Els suïcides.

El Restaurant Miralles sempre ha programat diferents actuacions, però aquest estiu ha estat el primer en el qual ha fet una programació d’aquestes dimensions. Rius explica que «no ens esperàvem tenir la rebuda que hem tingut, i això vol dir que és l’inici d’alguna cosa. L’èxit d’aquest estiu ha fet que ens aventurem a seguir durant l’hivern». De fet, des del restaurant tenen la intenció de fer una programació cultural cada trimestre. A més, estan treballant en un final de festa «que s’està acabant de tancar, però que tenim ganes que sigui una barreja dels espectacles on ha vingut més gent», expressa el propietari, que afegeix que «cal potenciar la cultura de casa, que n’hi ha molta i molt bona».