Roses acomiada la seva Festa Majora aquest diumenge, 15 d'agost, coincidint amb la festivitat de Santa Maria. La primera activitat del dia ha estat a les 10 h, al Port Esportiu, quan s'ha celebrat la tradicional travessia de natació.

A les 12 h, hi ha hagut l'acte de concessió de la Dracma de Plata de Roses, una distinció que s'entrega a entitats o persones vinculades al municipi rosinc. Aquest any, ha estat per a la colla gegantera que, segons l'Ajuntament de Roses, «representa reconeixement pel món de la cultura popular». L'entrada era gratuïta, però amb reserva prèvia.

Aquesta tarda, a les 18 h, a l'antic càmping, Bahía s'obriran les fires d'atraccions, i mitja hora més tard, a càrrec de la colla gegantera de Roses i la cobla Mini-Stress, hi haurà mostra de cultura popular i tradicional, a la Ciutadella.

A les 20.30 h, es farà concert amb l'orquestra Saturno, a la plaça Frederic Rahola, i a les 21 h, com a darrer acte de la festa, visita guiada nocturna especial al Castell de la Trinitat.

Els focs artificials previstos per a les 23 h, a l'espigó de la platja de la Punta, han quedat cancel·lats per evitar aglomeracions.