L'espectacle Xilema del poeta i artista plàstic Perejaume ha aplegat aquest diumenge a artistes, polítics i societat civil per exigir la derogació del projecte de ramal de la MAT a la Selva. Per a l'acte, que s'ha celebrat a la Taverna del Subirà, a Osor, s'havien de exhaurir les entrades disponibles. Ha servit també per recollir adhesions contra el projecte. Segons la Plataforma No a la MAT Selva ja se superen les 5.000, entre les quals hi ha entitats i personalitats de l'àmbit cultural, ecologistes, científics i personalitats polítiques com els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Quim Torra.

Perejaume, que ha presentat un espectacle poètic i musical únic, ha estat acompanyat amb la veu de Neus Borrell i la guitarra per Miquel Joan Escuer. També hi ha participat l'actor Francesc Ten. Durant l'acte s'han pogut escoltar fragments de l'obra de Perejaume, com ara Pagèsiques o Treure una marededéu a ballar. També versos de Verdaguer i Sant Joan de la Creu, entre d'altres.