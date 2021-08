'Como cualquier otro', dirigit per Sergi González, s'ha endut el principal guardó del Cerdanya Film Festival, el de millor curtmetratge de ficció espanyol, dotat amb mil euros. De 18 minuts de durada, narra la història de l'Esteban, que ha perdut la seva dona i està a punt de perdre la seva filla. El segon premi més rellevant del festival, que ha clausurat la seva 12a edició aquest diumenge, ha estat per 'Animal Salvatge', obra de Maria Besora sobre la Janira, una nena de tres anys amb dificultat per parlar amb els humans però amb un vincle especial amb els animals. Besora ha estat reconeguda amb el premi al millor curtmetratge documental espanyol. Tots dos curts passen automàticament a la preselecció de la 36a edició dels Premis Goya 2022.

El Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat al Museu Cerdà de Puigcerdà fins aquest diumenge, actua per primer cop com a col·laborador en la preselecció de curtmetratges per als Premis Goya. De fet, aquest tipus d'audiovisuals representen el gruix de la programació, que ha arribat gairebé al centenar de pel·lícules.

'Faleminderit', de Nicolas Neuhold, ha obtingut el guardó al Millor Curtmetratge Internacional amb una peça sobre la visita d'un cartògraf luxemburguès a Albània el 1921.

D'altra banda, el públic ha aplaudit el llargmetratge dirigit i protagonitzat per Arturo Dueñas, titulat 'Pessoas', atorgant-li el Premi del Públic Vila de Puigcerdà, dotat amb 600€.