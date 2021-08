El festival Portalblau de l'Escala tanca l'edició d'enguany amb tres sold out en l'últim cap de setmana de programació. Després del concert d'ahir d'Oques Grasses presentant el seu darrer disc, A tope amb la vida, avui és el torn dels Manel que arriben a l'escenari del fòrum romà d'Empúries per seguir amb la seva gira Per la bona gent. El quartet de Barcelona fa setmanes que havia exhaurit les entrades per a l'actuació a l'Escala, abans de tornar a terres empordaneses, en aquest cas a Les Nits d'Acústica.

Qui, gairebé a darrera hora, també ha penjat el cartell d'entrades esgotades ha sigut l'extriunfito i representant d'Espanya a Eurovisió, Miki Núñez, que actuarà demà al mateix escenari, a partir de les 22 h. El cantant de Terrassa feia dies que avisava a les seves xarxes socials que les entrades pel concert del Portalblau s'estaven esgotant i, finalment avui, el festival ha compartit amb els seguidors que ja no hi ha possibilitat de veure Miki Núñez, si és que no es disposava ja d'una entrada.

Així doncs, el festival acomiadarà l'edició del 2021 amb tres concerts completament venuts.