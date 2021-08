Quan Juan Risso va veure els dibuixos fets amb bolígraf i llapis d’un jove cambrer del restaurant que hi havia davant la seva galeria Iturria de Cadaqués, va encoratjar el jove a seguir. Així ho va fer i el 2019 ja va penjar-li alguna peça. El temps va passar i aquell jove va seguir formant-se, explorant i investigant, ara en pintura, fins que a l’agost, J. Principal (1989) és ja el protagonista d’una exposició pròpia a la galeria cadaquesenca on presenta una quinzena de les seves creacions, influïdes pel pop art i el surrealisme, i on, per cert, té el seu taller de creació durant l’hivern.

J. Principal és figuerenc. Des de ben petit es recorda dibuixant. Abans de passar a crear sobre tela, ja havia fet alguns grafits i, fins i tot, tatuatges, però en descobrir la pintura es va adonar que era el camí que volia fer. Haver trobat Juan Risso ha estat, reconeix el creador, molt important: «Ell em va donar confiança a seguir, també els comentaris d’altres pintors més reconeguts que m’han donat suport i a aprendre a confiar en el que faig». Un treball que, sens dubte, no deixa indiferent a ningú que el contempla. Un estil que combina personatges dels videojocs, com Mario Bros, amb fons plans de paisatges empordanesos, marcats per colors intensos, un estil que s’ha anat forjant a partir d’un treball constant que busca incidir en els temes que el preocupen com la tecnologia, l’especulació immobiliària o la pandèmia.

«Vivim en un món digital, on tota la informació ens entra a partir de pantalles, per això busco aquest joc, crear històries», explica. La influència del surrealisme, diu, també és inevitable. Encara recorda, a l’escola, sentir-se «fascinat per com pintava Dalí». «Sense voler-ho, em surt sol», reconeix.