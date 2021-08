El ple de Vilafant ha aprovat per unanimitat l'adjudicació dels treballs que han de permetre acabar la rehabilitació de la masia de Palol de Sabaldòria. L'espai, que data del segle XVI, està situat dins el jaciment arqueològic que duu el mateix nom i ara encara la recta de la recuperació. Les obres compten amb una subvenció de l'1,5% cultural i l'Ajuntament espera que puguin començar en breu. Els treballs s'han adjudicat per un import de 648.478,17 euros. Coincidint amb aquesta darrera fase de rehabilitació, el consistori ha posat en marxa un procés participatiu per definir-ne les usos.