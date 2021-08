L’artista escalenc Marc Torrent (1992) és conscient que molta gent l’encasella dins l’hiperrealisme, estil al qual es manté fidel, però admet «no buscar una tècnica molt pura», sinó que «la gent s’introdueixi dins l’obra, que els produeixi una inquietud, que no els deixi indiferents». De ben segur que això sentiran tots aquells que visitin aquests dies el castell Carolingi de Sant Martí d’Empúries on el creador exposa peces recents al costat d’altres ja conegudes però que els serveixen per endinsar-se en un univers transgressor i inquietant que es mou entre la llum i la foscor.

Marc Torrent té el seu taller a Girona. És una decisió estratègica per ser més a prop de les galeries i els ambients artístics, però ell no renuncia, cada estiu, a tornar a casa per fer la seva exposició anual. L’any passat van passar, en dues setmanes, sis mil persones i enguany el ritme també és molt bo. Torrent obre i tanca la sala i aprofita per parlar amb els visitants. «Em distreu d’estar sempre tancat a l’estudi», reconeix. Allà és on dona forma a les seves creacions que, a voltes, sorgeixen espontàniament en contemplar un gest quotidià de la seva companya, que li fa de model. Després venen les llargues jornades per donar forma a una sola peça, perquè Torrent és extremadament minuciós.

En aquesta mostra destaquen les teles on l’artista juga a captar la bellesa del cos en contacte amb l’aigua. També obres on evoca la part fosca de l’ésser humà i «les màscares que tots portem per no mostrar-nos tal com som». L’exposició al castell Carolingi es pot veure fins al 15 d’agost.