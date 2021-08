Portalblau enfila la recta final amb la darrera dosi de dansa i música

Després d’unes setmanes intenses, amb tan sols les baixes de Dafné Krithara i El Pot Petit, el Festival Portalblau de l’Escala-Empúries arriba aquesta setmana a la recta final. Ho fa amb una combinació de dansa i música i amb dos dels quatre espectacles penjant el cartell de tot venut. Una vivència que es porta repetint al llarg de tot el festival i que evidencia la consolidació d’una proposta que ha sabut obrir-se aquest any a noves formes artístiques i col·laboracions amb altres festivals que l’han enriquit.

L’actuació de Magí Serra i Ana Maria Klajnsek és una bona prova d’això. Presenten Cossoc, que és una coreografia hipnòtica plena d’imatges suggerents del que poden fer dos cossos en constant equilibri. Un moviment de recerca sobre la complexitat i la simplicitat d’una relació, una finestra d’observació i curiositat per l’espectador, frontera entre un espai públic i privat. Cossoc és la primera peça completa que fan aquests dos ballarins i que desgranen en un espai singular: la muralla grega d’Empúries. L’espectacle, que es pot veure dijous a les 9 del vespre, és una col·laboració amb el Festival Sismògraf d’Olot.

Divendres, el públic es trasllada al Fòrum Romà per viure un moment dolç, la presentació del nou treball d’Oques Grasses, A tope amb la vida. És el cinquè disc d’aquest viatge que han emprès i es tracta d’un treball fet a consciència i treballat a foc lent. Continuació de Fans del sol (2019), és, però, un pas de gegant creat amb produccions insòlites i lletres excepcionals que combinen el català, l’anglès i el castellà i que no deixaran de fer «ballar» els seus seguidors.

Dissabte, també amb les entrades exhaurides com li passa a Oques Grasses, fa parada al Fòrum Romà el grup Manel. Es tracta d’un escenari que coneixen bé perquè ja hi han actuat. En aquesta ocasió arriben amb les cançons del seu darrer disc Per la bona gent, un viatge al·lucinant a cavall d’un so personal i absolutament intransferible. Electrònica, tradició i elements del classicisme hip-hop i del present urban, per demostrar que, de Manel, només se’n pot esperar el més inesperat. Val la pena afegir que tant Manel com Oques Grasses també actuaran al Festival Acústica de Figueres el 27 d’agost. Ambdós concerts, però, ja tenen les entrades també exhaurides.

Optimisme i energia

Per cloure el festival escalenc no es podia haver escollit millor. Miki Núñez, exconcursant d’Operación Triunfo i finalista d’Eurovisió hi presenta el seu darrer treball, el seu segon i esperat disc Iceberg. El cantant de Terrassa pujarà diumenge a l’escenari del Fòrum Romà d’Empúries, on cantarà les seves noves cançons plenes d’optimisme i energia i on també repassarà els èxits del seu primer treball Amuza. Un so, influït pel soul, el reggae o el pop llatí, que convertirà aquest dia en una festa inoblidable.