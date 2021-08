Si unim canvi climàtic, capitalisme, virus letals, elits polítiques i agents secrets, el resultat és Mr. Lockdown, la tercera novel·la de l’escriptor de Cadaqués, nascut a Itàlia, Hugo Garcia Pérez (1992) o Hugo Scoccia, el seu pseudònim literari. Aquesta nova trama distòpica, que va començar a idear durant el confinament viscut a Itàlia, és, diu l’autor, «la més madura que he fet fins ara» sense amagar, també, el plaer que ha estat escriure-la i ben conscient de tot el camí que encara li queda per recórrer «i trobar el meu lloc».

El protagonista ideat per Scoccia és «un provocador, molt intel·ligent, però alhora molt dèbil» que farceix el seu discurs de comentaris masclistes. Scoccia l’ha construït recordant el personatge de Chinaski de Bukowski. Amb ell, l’autor elabora tota una crítica a l’elit de la classe política que surt molt mal parada i evoca situacions que ens són prou familiars com ara tancar la població a les seves cases durant dies. «Hi ha certs poders, que són molt poca gent, que decideixen gran part del que passa al món», afirma l’autor tot recordant que, si llegim ara Orwell, espanta per com es van complint coses que en el seu moment semblaven impossibles. «Em sembla molts cops viure un malson, no sé com es pot posar fre al poder polític», reconeix.

Mr. Lockdown té poc a veure amb la novel·la anterior de Scoccia, La mariposa amarilla,però torna a ser una novel·la autoeditada amb Círculo Rojo. A més a més, ja s’està traduint a l’anglès i l’italià. L’autoedició és una fórmula amb la qual l’autor se sent còmode «veient com està el panorama editorial». Tot i això, manifesta tenir ganes que la propera novel·la trobi editor que vulgui publicar-la. De fet, ja està treballant en la idea: un diàleg entre un treballador de la residència del Papa, ateu i comunista, i el mateix cap de l’Església catòlica. «És una lluita que jo també tinc interna, a voltes m’agradaria creure i escriure em permet reflexionar-hi», conclou.