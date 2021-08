Durant els dies de confinament més dur, durant el mes de març i abril de 2020, els serveis essencials no es van aturar. No només es van mantenir aquests serveis, sinó que paral·lelament es van crear un seguit de xarxes entre els ciutadans i ciutadanes del municipi per tal de cobrir les necessitats bàsiques d’aquelles persones i col·lectius que més ho necessitaven. En aquells moments d’incertesa i d’exepcionalitat el personal essencial va tenir un paper determinant. Amb l’objectiu de reconèixer la tasca a tots aquests sectors i a totes aquestes persones, demà tindrà lloc a Castelló d'Empúries l’acte d’homenatge i lliurament de l’Espiga i Timó d’Or 2021. La cerimònia es portarà a terme a les 19.30 h davant del CAP amb reserva d’entrada a través de www.castello.cat.

L’evolució de la pandèmia va obligar a cancel·lar la festa de la Candelera que havia de celebrar-se el més de febrer i amb ella, el lliurament de l’Espiga i Timó d’Or que acostuma a formar part dels actes de la festa major d’hivern. Els premis Espiga i Timó d’Or s’atorguen a totes aquelles persones, entitats o associacions que contribueixen en temes relacionats amb els valors socials, culturals, científics, religiosos, polítics, artístics, esportius, mediambientals, econòmics, morals o materials del municipi.