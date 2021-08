Quan Jennifer Creighton va començar a impartir classes de dansa en una habitació de l’àtic del seu sogre a Castelló d’Empúries ara fa quaranta anys, no devia imaginar mai que aquell gest marcaria a diferents generacions de la seva família però també a molts empordanesos i empordaneses. Aquella escola, on es feia ballet clàssic, modern i claqué, va anar consolidant-se i especialitzant-se fins a esdevenir el que és ara, i des de fa quinze anys, El Paller, un centre de dansa contemporània i centre de recerca artística codirigit per la seva filla Emma Teixidor i una exalumna, Dolo Yglesias. Juntes conformen un equip sòlid que mira endavant amb optimisme fent front als reptes, entre ells els de la pandèmia que han posat en escac al món de l’ensenyament de la dansa.

Quan les dues miren enrere veuen tot el camí recorregut, tot el treball fet en aquest procés de crear i dibuixar una línia pedagògica molt clara i una filosofia del moviment molt personal, adaptada a la pròpia experiència viscuda com a ballarines. No obliden, en cap moment, d’on venen, les tècniques clàssiques que, diuen, ja tenen incrustades en el cos i la ment i que els ha inculcat Jennifer Creighton, qui alhora es va formar, de ben petita, amb dues exballarines del Royal Ballet.

El pas d’escola Jennifer Creighton a El Paller va ser progressiu. «Amb el temps hem anat veient que hi ha tantes tècniques per poder treballar el cos, l’expressió, la línia, l’espai, sense haver de passar per la dansa clàssica», comenta Yglesias mentre Teixidor afegeix que va ser el trobar aquella seguretat que «aquest és el camí, el fet de poder ensenyar d’una altra manera». Unes tècniques que han anat actualitzant, adaptant i rebatejant perquè sigui més visual, més intel·ligible i que incorpori aquell coneixement fàcilment. «Hem deixat d’ensenyar com s’ensenyava abans, cal actualitzar-ho tot perquè el món és diferent», comenten.

Dins aquesta nova pedagogia, totalment inclusiva, creativa i enfocada tant a infants com a adults, es té molt en compte les emocions. «No és només físic i emocions, volem entendre-ho com una sola cosa», asseguren. Així, abans de començar totes les classes es pregunten entre elles «com estan» o «quin temps tenim» i també en acabar. Tant Yglesias com Teixidor refermen que és un treball per conèixer-se millor: «Com més puguis intuir el que t’està passant i confiar-hi, tindràs un benestar més ple».

Espectacles únics imaginats per un espai i un temps concret

A Emma Teixidor i Dolo Yglesias ja els queden pocs espais de Castelló on no hagin actuat com El Paller Inkiet. Un d’aquests és el Pont Vell on aquest dissabte, a les 9 del vespre, a la llera del riu, representen, amb Els Mals Endreços dels músics Pau Marcos i David Codina, la darrera proposta escènica Paisatges del temps. La defineixen així: «Ens endinsem en la memòria del cos, en la memòria dels ossos, escoltant la vibració del terra i la pulsació dels fluids. Ens imaginem paisatges interiors, roques i mars que ens mouen i ens transporten a un altre espai. Neix el so i paraula com a una extensió del moviment».

Els muntatges que creen estan relligats per un fil invisible. Yglesias té clar que «tot ve d’un lloc i va cap a un altre i és al cap del temps quan te n’adones». Així Paisatges del temps connecta, a través d’explorar la vibració del moviment, amb un altre muntatge inspirat en Caterina Albert que van representar, fa poc amb Els Mals Endreços i Txema Alabert, al cementiri mariner de l’Escala, ambientat amb respecte, admiració i elegància. L’acollida va ser extraordinària i, fins i tot, la família Albert i Paradís va lloar el resultat. Aquest espectacle, com la resta, són únics, pensats per un espai i un temps concret. Són, alhora, «un desgast gran perquè els creem des de zero, ens impregnem del lloc», expliquen. No amaguen, però, que «és el que ens omple». És, doncs, la cara i la creu d’una companyia compromesa amb el territori. «Ens agrada fer coses a casa perquè retroalimentem les nostres alumnes, ens veiem, avancem i evolucionant juntes», diu Teixidor. Un dels espais on els agradaria ballar i tenen pendent és la Basílica.