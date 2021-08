A partir de dos quarts d'onze de la nit d'ahir, 7 d'agost, l'espectacle «Renaixem» dels Senyors de foc va prendre el protagonisme de la Festa Major de Sant Llorenç de Castelló d'Empúries. Les entrades per veure «Renaixem» estaven exhaurides des de feia dies i és que, tal com van publicar des del seu compte de Twitter, Senyors del foc, no van durar ni 24 h.

Ni 24h han durat! 🙈 pic.twitter.com/dCmkfsBvO8 — Senyors del Foc (@senyorsdelfoc) 29 de julio de 2021

La proposta és una de les més esperades cada any per a la gent de Castelló i voltants, i la interpretació d'ahir no va ser menys. Un espectacle de correfocs, percussió i grans espurnes va captivar el públic assistent.

Entre altres actes, ahir també hi va haver temps per anar de concert, amb el grup Pelukas, i posteriorment per anar a veure l'espectacle de dansa Paisatges del temps a càrrec d'El Paller.

Pel que fa a avui, la festa de Sant Llorenç segueix amb altres actes, d'entre els quals destaquen: el concert de sardanes amb la Cobla Contemporània, a les 19.30 h, a la Llotja, i el concert d'orquestra a càrrec de La Chatta, a les 22 h, a l'aparcament de la Farinera. Tots dos espectacles amb reserva prèvia d'entrades.