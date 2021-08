La veu en off del festival ja ho anunciava ahir a la nit abans de començar: «Ens fa molta il·lusió presentar aquesta artista perquè ens ha costat molt que pugui ser aquí. Feia temps que volíem programar-la». I, tot seguit, l’escenari fosc. Els músics van aparèixer i, a dalt de tot d’uns grans escalons, Aitana va presentar-se a l’escenari de la Ciutadella, amb les entrades exhaurides, i més d’un miler de fans aplaudint i cridant només de veure-la.

La de Sant Climent de Llobregat va iniciar l’actuació amb la cançó que dona nom al seu segon disc, «11 razones» i, sense dir massa res, la va lligar amb «Cuando te fuiste», amb el jove públic totalment entregat cantant les cançons senceres. I és que de fet, Aitana així ho va demanar just després: «Si veieu que callo, que no canto, és perquè us vull sentir a vosaltres», va animar l’artista. L’extriunfita va explicar que el concert seria una barreja entre cançons dels seus dos discs, i va seguir amb «Mejor que tu».

L’espectacle de tres pantalles gegants, amb projeccions de colors i focus enormes la va acompanyar tota la nit. El somriure i la naturalitat d’Aitana van captivar ràpidament els assistents que no van dubtar en cantar «Teléfono», la primera cançó en solitari de l’artista i una de les més escoltades d’Spotify. Segons la cantant, és un tema que la gran majoria de gent coneix, ja que a més de ser la primera, la lletra és molt fàcil.

Durant la nit, hi va haver moments per a tot, i no es pot dir que l’artista no ho avisés: «Als meus concerts es crida i es balla, però també hi ha moments tristos perquè jo soc així. Soc molt dramàtica», es confessava Aitana mentre reia. Posteriorment, l’artista va voler fer un reconeixement a totes les nenes, noies i dones, abans de cantar «Ni una más», per conscienciar de les violències masclistes aprofitant, va dir, «l’altaveu que tinc avui, però que potser d’aquí a un any no tinc».

El concert es va tornar a animar amb «Mándame un audio», una cançó de tan sols un mes i mig, que en realitat és un remix amb Fresquito y Mango, un jove grup de Saragossa. Aitana va cantar, llavors, «Enemigos», un tema que comparteix amb Reik, i va fusionar «Presiento» i «Más de lo que aposté», que canta amb el grup colombià, Morat. Tota la Ciutadella cantava.

Un altre moment de calma va arribar amb «Con la miel en los labios», una cançó que Aitana ha explicat diverses vegades, va escriure per la seva parella. “Crec que tots tenim algú dins del cor, sigui algú especial, una amiga o algú de la nostra família”. La dolcíssima veu de la cantant va fer emmudir Roses que semblava tenir por de trencar la màgia del moment si acompanyava l’artista.

Aitana també va aprofitar l’ocasió per enviar un record al seu avi Emiliano, que va morir l’any passat, i a totes les persones grans que han patit amb la pandèmia. Per això va cantar «Si tú la quieres». Amb el temps, l’artista avisava del final del concert, però encara hi havia espai per a altres temes coneguts com «No te has ido y ya te extraño» o «Tu foto del DNI», una cançó també compartida, en aquest cas, amb el seu amic de la infantesa, Adrián Mármol.

La cantant es va acomiadar del públic, però poc temps després, ella i la seva banda, a qui també va agrair la feina i la complicitat, van tornar per tancar el concert amb «Vas a quedarte», una de les més emocionants de tota la nit, i «Más (+)».

Un crit de «Gràcies, Roses», petons al públic i una foto final a dalt de les enormes escales de sobre l’escenari van acomiadar l’últim concert del festival Sons del Món, amb el jove públic encantat amb la veu d’Aitana.