El festival Sons del Món de Roses ha tancat la 14a edició amb més de 13.000 espectadors i una ocupació mitjana del 85%. El director del festival, Xavi Pascual, ha remarcat que estan «molt contents» amb la resposta del públic. De fet, han exhaurit entrades per a cinc dels nou concerts: Oques Grasses, Stay Homas, Nil Moliner, God Save the Queen i Aitana, l'artista que aquest dissabte ha posat el punt final al festival. Des del 23 de juliol i durant tres caps de setmana, també han passat per l'escenari de la Ciutadella Fangoria, La Casa Azul, Rosario i Amaral. «Tants concerts amb entrades exhaurides demostra que Sons del Món és un festival consolidat i un dels importants de la Costa Brava», ha afirmat Pascual.

Aquest any han passat per l'escenari de la Ciutadella de Roses propostes artístiques com Oques Grasses, Stay Homas, Nil Moliner, God Save the Queen, Fangoria, la Casa Azul o Amaral. El director del festival, Xavi Pascual, ha remarcat que és la segona edició de Sons del Món adaptat a la pandèmia: «La veritat és que el balanç és molt positiu perquè, tot i les limitacions, hem tingut una molt bona resposta del públic». El festival tanca amb un balanç d'ocupació del 85% i calculen que hauria pogut ser superior sense la «manca de claredat» de la normativa que ha fet que alguns espectadors s'hagin tirat enrere pel toc de queda o per la situació sanitària. «Hi ha molt públic que encra creu que s'ha de fer un test d'antígens per assistir a un festival de cadira o que no sap que amb el certificat d'autoresponsabilitat pot tornar a casa tot i el toc de queda», ha explicat Pascual.

Tot i això, Pascual remarca que estan «molt contents» amb aquesta edició perquè s'enfrontaven al «repte» de tornar a compaginar la cultura amb les mesures sanitàries: «Hem fet el festival per segon any consecutiu en temps de pandèmia i la veritat és que el balanç és molt positiu». També, remarca Pascual, la valoració que el públic ha fet del dispositiu de seguretat i les mesures sanitàries. L'objectiu, segons Pascual, és continuar demostrant que la cultura és segura i oferir propostes per captar «un públic molt transversal». «I els objectius, els hem complert», ha conclòs el director del festival.