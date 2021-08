Una trentena de persones van assistir a la presentació del llibre 101 Comunicats. De la DUI a la Sentència 2017-2019, ahir a les 8 del vespre, al centre cívic de Vila-sacra. L'acte, el primer de la Festa d'Estiu d'enguany, i organitzat pel Consell per la República del municipi, va tenir una durada de gairebé una hora, i va comptar amb la presència d'Albert Donaire, coordinador de Mossos per la República, i Salvador Ribot, activista i president de l'associació CAT cultura Digital, a més de la presentació de l'estudiant de Periodisme i Humanitats a la UPF, Gemma Alegrí.

Tal com estava previst, l'acte va començar puntualment a les 8, després que els assistents seguessin adequadament a les seves cadires, respectant la distància de seguretat, i amb la mascareta posada en tot moment, seguint les normes establertes per la pandèmia. Alegrí va iniciar la presentació agraint l'assistència d'aquells que hi eren, i seguidament va presentar, breument, les persones que l'acompanyaven i el llibre.

Posteriorment, Ribot va prendre la paraula i, abans de presentar 101 Comunicats, va voler dirigir unes paraules en castellà a un dels agents del CNI que, segons ell, ha anat a «algunes» de les presentacions d'aquest llibre per «motius polítics». El públic s'ho va prendre de bon humor.

Després, Donaire va exposar els motius principals per la publicació del llibre, editat per l'editorial francesa Trabucaire i acabat d'imprimir l'1 d'octubre del 2020. També va aprofitar l'ocasió per explicar alguns dels darrers episodis que ha viscut com una de les cares visibles dels Mossos per la República.

La presentació va continuar amb algunes preguntes d'Alegrí als dos convidats per tractar temes com el cos dels Mossos d'Esquadra i la seva implicació en la política de Catalunya, el fet que el llibre no hagi estat editat a Catalunya, i la presència de persones com Carles Puigdemont, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, o el politòleg Ramon Cotarolero, al llibre.

Gairebé quaranta-cinc minuts després de conversa entre tots trets, es va obrir un torn de preguntes que va animar els veïns del municipi a interpel·lar Donaire i Ribot.

L'acte va cloure abans de les 9 del vespre, i com a la majoria de presentacions, els convidats van esperar una estona per poder firmar els llibres de tots aquells que ho van voler, aprofitant que es podien comprar al mateix centre cívic per un preu de 15 €.

La Festa d'Estiu continua aquest cap de setmana amb múltiples actes per a tots els públics.