Agullana pintada i dibuixada és el nom amb el qual s’ha batejat l’exposició col·lectiva inspirada en el poble que s’inaugura aquest diumenge a les 12 del migdia a la sala d’actes de l’Ajuntament del poble. Es tracta d’una mostra que consta d’una cinquantena de peces. Comissariada per Enric Tubert, l’exposició disposarà d’un catàleg on també constaran totes les obres rebudes i que per qüestions d’espai no es poden exhibir. A la imatge es mostra una peça feta l’any 1988 per l’artista Joaquim Bech de Careda centrada en el mític mas Perxés i el suro monumental que hi ha a l’espai.