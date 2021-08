En nombroses ocasions, les companyies aprofiten els festivals per presentar nous treballs. Aquest és el cas del grup de cant coral Cor de Teatre que arriba dijous al Portalblau de l’Escala amb l’estrena de la Variació II, dins el muntatge Ombres i llum, un diàleg a capella entre obres excel·lents d’èpoques diverses. Amb totes les entrades venudes des de fa setmanes, Variació II busca reviure la memòria de tres dones gregues: Antígona, Cassandra i Lisístrata, en un espai tan singular com el Claustre del Museu d’Arqueologia d’Empúries.

La proposta és una de les més esperades de la setmana després de l’anunci de l’ajornament, fins l’any vinent, del concert de Dafné Kritharas. Qui sí que hi serà, en aquest cas al Fòrum Romà d’Empúries, és el duet integrat per Maria Arnal i Marcel Bagés presentant el treball Clamor. Després de passar per Figueres fa uns mesos on van deixar una empremta sòlida, els dos artistes fan parada a l’Escala aquest divendres. Com explicava Arnal en una entrevista recent a aquest mateix setmanari, cadascuna de les peces és un clam per alçar la veu. «Aquest disc també parla de com cuidem i la necessitat d’escoltar tot allò que és diferent de nosaltres, com a part d’aquesta cura», explicava la cantant.

Al mateix Fòrum però l’endemà dissabte actuen Andrea Motis i Randy Greer, net del famós bateria Sonny Greer, presentant A swingin Story. Per Motis és un concert molt esperat, l’únic que oferirà, en aquest format de duet i prenent com a referència els mítics Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, aquest estiu.

La darrera proposta de la setmana, que també arriba amb totes les entrades exhaurides, és la del Pot Petit diumenge. Amb més de 15.000 còpies venudes, 600 concerts i milions de visualitzacions al seu canal de YouTube, a Empúries presenten un espectacle molt festiu que combina música, titelles i el millor dels seus treballs.