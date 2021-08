El moll del port de l’Escala va ser, aquest dissabte passat, l’escenari de la presentació del llibre Trini, la tonyina de l’Escala, el conte i la història real, amb textos de Lurdes Boix i il·lustracions de Lluís Roura. La presentació va anar a càrrec de Víctor Puga, alcalde de l’Escala, i Roser Güell, patrona major de la Confraria de Pescadors .

El llibre, editat pel Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala, inclou un conte amb il·lustracions creades expressament per Lluís Roura, fotografies de diversos autors, un vídeo elaborat per Canal 10 a partir d’enregistraments de diversa procedència i la història real amb entrevistes als pescadors que van decidir tenir-ne cura any rera any. Tant el conte com les il·lustracions volen transmetre «un missatge de solidaritat i de respecte pel medi ambient», així com també acostar l’art als més petits.

També s’ha inaugurat a la Galeria Port25 de l’Escala (situada al carrer del Port, número 25), una exposició de les pintures de Lluís Roura que il·lustren el llibre. Pel que fa a les il·lustracions creades expressament pel pintor, es podran veure a la galeria d’art Port 25 en una exposició temporal formada per quinze olis sobre tela de petit format, i tres quadres clàssics del pintor.