Propera, ordenada i molt coherent, l’escriptora Alba Dalmau va connectar ràpidament amb la setantena d’assistents divendres passat als jardins de la Societat d’Agullana, dins el cicle Punt de Lectura. La seva exposició es va centrar principalment en la gènesi i l’estructura de la seva darrera novel·la, Amor i no.

Acostumada a escriure contes, Dalmau va optar per una estructura organitzada com un viatge. Cada capítol breu té aire de conte i, segons les necessitats, la veu del narrador alterna la primera persona amb la tercera, i això comporta una dificultat important que ella valora positivament. «Volia fer un llibre expansiu, que fes viatjar el lector. Això curiosament, en temps de pandèmia ha estat molt ben rebut», va dir. El proper convidat al cicle és Xavier Bosch aquest divendres, a les 7 de la tarda per parlar de La dona de la seva vida.