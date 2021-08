El tenor mexicà Javier Camarena ha tancat la 35ena edició del Festival de Peralada. Ho ha fet amb un recital de lírica, que ha repassat obres de Delibes, Puuccini o la coneguda 'La dona è mobile' de Rigoletto. Camarena, que ja havia visitat Peralada abans, ha mostrat la força i la pulcritud de la seva veu en un espectacle d'hora i mitja que ha acabat amb el públic ovacionant-lo. Un públic que ha dit adéu a una nova edició marcada per la covid i "el retrobament", després que la de l'any passat quedés reduïda i sense la possibilitat de fer els espectacles a l'escenari principal del castell. El director artístic, Oriol Aguilà, diu que aquest dilluns ja es reuniran per començar a pensar en l'edició del 2022.

Javier Camarena ha tornat a Peralada amb un concert líric acompanyat per les bases estables del Gran Teatre del Liceu i sota la batuta del mestre Riccardo Frizza. El tenor mexicà ha sortit ovacionat de l'escenari després d'una hora i mitja d'espectacle que ha tancat amb 'La dona è mobile' de Rigoletto, després que la pluja fes la guitza durant una estona als 700 espectadors. La proposta de l'artista centreamericà s'ha fet coincidint amb la gala del 35è aniversari i clausura del festival empordanès. Per això, el tenor ha preparat un programa especial amb música de Delibes, Bizet, Donizetti, Mozart, Puccini a més de la sorpresa final de Rigoletto.

La de Camarena ha estat la darrera de les tretze actuacions que s'han pogut veure en aquesta 35ena edició del festival, que ha servit també per recuperar la presencialitat, després de l'excepcionalitat de l'any passat. El director artístic del festival, Oriol Aguilà, ha qualificat aquesta edició com la del retrobament i de "nova etapa". "En Javier Camarena és un tancament natural d'un festival que és l'escènica de la veu", ha expressat Aguilà, que reconeix que està "molt satisfet" amb la reacció del públic que "no ha fallat" i també amb la qualitat dels artistes. I és que des de l'1 de juliol fins a l'1 d'agost, per Peralada hi han passat grans espases de la dansa i la música.

Una bona mostra d'això ha estat el pressupost de 2,7 milions d'euros (MEUR) que el festival s'ha gastat en artistes de primera fila. L'estrena ja va ser d'altura, el Béjart Ballet Lausanne amb l'espectacle 'Ballet for life', que va inaugurar el certamen i que es va poder veure en doble sessió. Altres grans noms han estat els del Ballet de Barcelona, que va estrenar 'Perspectives' en un nou espai: el Mirador del Castell. El Ballet Under the Stars, l'òpera La Tosca de Puccini o el músic de Nova York Rufus Wainwright són només alguns dels que han visitat Peralada.

Molt satisfets

Aguilà ha explicat que estan "molt satisfets" de com ha funcionat aquesta edició, malgrat que havien limitat a 700 localitats, quan en anys anteriors eren de 1.800. "Ens hem autolimitat perquè teníem clar que el que volíem és que la gent que vingués se sentís molt còmode", ha assenyalat el director. De totes maneres, Aguilà ha explicat que ja estan pensant en el 2022 i aquest dilluns mateix ja faran una primera reunió amb l'equip del festival per preparar-la. "Esperem que sigui amb el màxim de normalitat", ha remarcat.

El Campus Peralada reflexiona sobre el paper de la dansaD'altra banda, el Campus Peralada ha estat enguany dedicat a la dansa i el paper que aquesta disciplina té avui en dia. Ho ha fet a través d'una sèrie de tallers, accions i activitats deslocalitzades on s'ha reflexionat "conjuntament". El campus va néixer l'any 2016, coincidint amb el 30è aniversari del festival, i des d'aleshores hi ha passat més de 1.500 alumnes que han pogut descobrir l'esdeveniment a través del seu programa pedagògic.

Exposicions i mostres

L'oferta del festival s'ha acabat de completar, com és habitual, amb exposicions i mostres que busquen ampliar l'experiència del públic. Enguany, s'ha ofert 'exposició de Jordi Bernadó 'Que en sap la bellesa del temps'. El fotògraf, autor del cartell de la 35à edició del festival, ha presentat als jardins una sèrie de fotografies de gran format.

D'altra banda i després de l'exposició de fotografies i presentació del llibre 'L'Òpera Cuina' de Johannes Ifkovits i Evelyn Rillé l'any 2011, arriba la segona part amb una mostra que duu el mateix nom. De l'1 de juliol a l'1 d’agost, el web del festival ha acollit una selecció de setze fotografies amb protagonistes de l'elit del món de l'òpera entre fogons.