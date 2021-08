El festival Castell de Peralada ha tancat la XXXV edició exhaurint entrades per a dotze dels catorze espectacles programats. El tenor mexicà Javier Camarena ha posat aquest diumenge el colofó a l'any "més intens i més complex". El director del festival, Oriol Aguilà, remarca que han assolit el repte que s'havien marcat, "connectar de nou el públic i els creadors" recuperant la presencialitat, continuar programant companyies i artistes internacionals i compaginar les propostes culturals amb els protocols sanitaris. "El públic ha gaudit d'uns espais diferents, adaptats als protocols contra la covid-19, i ho fa tems amb molt confort i amb molta seguretat", ha subratllat Aguilà.

El festival Castell de Peralada ha tancat aquest diumenge una de les edicions més concentrades de la seva història amb catorze propostes en disset dies. La pandèmia ha modificat moltes coses tal i com les coneixíem, i el festival empordanès no ha estat una excepció. Amb l'aval i l'assessorament de l'hospital Clínic de Barcelona en tot allò que feia referència a protocols de seguretat, l'organització del festival va anar teixint una edició amb l'objectiu de recuperar el públic presencial i ser fidel al model de festival convidant grans companyies i artistes internacionals, sobretot en els camps de la lírica i la dansa. Acabada la edició, donen el repte per assolit.

El passat 16 de juliol la companyia Béjart Ballet Lausanne inaugurava la XXXV edició del festival amb tota una declaració de intensions. Ballet for life (o Le Presbytère n'a rient perdu de son charme, ni le jardin de son éclat) es convertia en el primer espectacle que tornava a programar-se en tota la història del festival –ja es va veure l'any 2010- però l'ocasió s'ho mereixia. L'organització homenatjava d'aquesta manera a les víctimes que ha provocat l'actual pandèmia però també s'homenatjava a la vida. Amb Béjart (16 i 17 juliol) el festival donava pas a nits de dansa protagonitzades pel Ballet de Barcelona (22 juliol) amb l'estrena d'un nou espai, El Mirador, on la jove companyia catalana presentava un viatge de lluita i transformació al voltant de la figura el seu director artístic Chase Johnsey.

Per a la nit del 23 de juliol, el festival va reunir un elenc de grans figures de la dansa com Iratxe Ansa, Lucía Lacarra, Dores André, Ada González, Xander Parish, Jorge García Pérez, Igor Bacovich, Matthew Golding i la guanyadora del primer premi Carmen Mateu, Maria Khoreva, solista del Mariinsky Ballet, qui va rebre el guardó de mans d'Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada, un cop finalitzada la gala de dansa dedicada a la memòria de Carmen Mateu per qui es va concebre la nova coreografia Camelia.

En lírica, el festival ha comptat amb debuts, com el del tenor francès Benjamin Bernheim (24 de juliol) qui va oferir un recital d'àries d'òpera i cançó a l'església del Carme, mateix escenari on havia d'actuar la soprano Lise Davidsen el 31 de juliol, però que es va haver de cancel·lar pels nous protocols contra la pandèmia aprovats pel govern alemany. L'edició també ha comptat amb dos títols d'òpera; el primer, el 25 de juliol i en versió concert, arribava la Tosca, de Puccini de la mà dels cossos estables del Teatro Real (tecera visita a Peralada) sota la batuta de Nicola Luisotti i amb un repartiment excepcional encapçalat per Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann i Carlos Álvarez.

L'òpera Orlando, de Händel aterrava per primera vegada el 30 de juliol a l'auditori de Peralada amb una proposta escenificada signada pel jove regista Rafael R. Villalobos, amb un elenc de veus especialistes en el gènere (Xavier Sabata, Sabina Puértolas, Marie Lys, Eve-Maud Hubeaux i José Antonio López) i amb la direcció musical de Dani Espasa al capdavant del conjunt barroc Vespres d'Arnadí, el Festival estrenava una nova producció operística.

El baix Manuel Fuentes, guanyador del Premi Extraordinari Festival Castell de Peralada al Concurs Tenor Viñas 2020, va oferir un recital en solitari al Claustre Sant Domènec de Peralada (26 de juliol), qui també va protagonitzar al costat de la mezzosoprano Olga Syniakova, guanyadora del mateix premi que Fuentes a l'edició 2021, el recital Opera Followers als Jardins del Festival.

L'1 d'agost, William Christie amb un programa Händel que incloïa la cantata pastoral Aminta e fillide, i una gala lírica protagonitzada pel tenor Javier Camarena al costat del Cor i Orquestra del Gran Teatre del Liceu sota la direcció musical de Riccardo Frizza posaven el colofó a la celebració de la 35a edició del Festival. Una edició en la que també va participar el cantant i compositor Rufus Wainwright (24 juliol). L'actuació prevista de Sílvia Pérez Cruz (31 juliol) es va haver de suspendre un cop arrencat el concert per les pluges.

El festival, que enguany ha pogut acollir un nombre reduït de públic (700 persones a l'Auditori, 168 a l'església del Carme, 168 al Mirador i 87 a l'espai del Jardins del Castell), ha enregistrat alguns dels espectacle perquè el públic el pugui viure també des de casa. La Tosca es podrà veure al setembre a través del web del festival i també a través de la plataforma del Teatro Real My Opera Player. El recital de Benjamin Berhmeim, enregistrat per la productora del festival, es podrà veure a la tardor en dos passis únics a través de la pàgina del festival i de manera gratuïta.

El canal internacional Mezzo ha enregistrat el concert de William Christie i Les Arts Florissants. I TVE va enregistrar i emetre la Gala de Dansa Ballet Under The Stars i ja l'ha vist més de 44.000 espectadors.

El concert de Javier Camarena, que es va poder escoltar de manera simultània per Catalunya Ràdio i Catalunya Música dins la programació especial de Els Homes Clàssics va ser enregistrat també per TV3.

"Les emocions han tornat a omplir els nostres escenaris gràcies a la cultura en viu, i l'equip que fem possible aquest festival, no podem estar més agraïts", conclouen en el comunicat de balanç.