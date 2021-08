L'Ajuntament de Vila-sacra ha presentat aquesta setmana la programació per la Festa d'Estiu del municipi que tindrà lloc el cap de setmana vinent.

La festa la inaugurarà la presentació de llibre «101 comunitats. De la DUI a la sentència», del coordinador de Mossos per la República, Albert Donaire, amb la presència de l'activista i president de l'Assamblea Catalana cultura Digital, Salvador Ribot, divendres dia 6 d'agost a les 20 h, al Centre Cívic a la plaça Escoles.

El consistori ha organitzat, pel dissabte 7 d'agost a les 17 h, una festa de l'escuma amb inflables, a la zona de les antigues escoles. Unes hores més tard, a les 22 h, en aquest cas al pati de les antigues escoles, hi haurà havaneres amb el grup «Les veus de Parlavà». Per assistir al concert, cal fer reserva prèvia a l'Ajuntament.

L'endemà, diumenge 8 d'agost, a les 12 del migdia, se celebrarà l'ofici solemne a l'Església de Sant Esteve, amb l'acompanyament musical de la coral Veus Blanques de Vila-sacra. Una hora després, a les 13 h, s'inaugurarà l'exposició «Els cants de la canya» a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Per visitar-la, també cal demanar cita prèvia al mateix consistori.

Finalment, a les 19 h, al pati de les antigues escoles, l'audició de sardanes i el concert amb l'orquestra «La nova blanes», tancarà la Festa d'Estiu.

Tal com exposa l'ajuntament del municipi, en tots els actes caldrà respectar les mesures de seguretat de la covid. Per aquest motiu, el consistori es reserva el dret per modificar o cancel·lar la programació per causes alienes.