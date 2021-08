L'escenari s'omple de fum, sonen les primeres notes de «One vision», s'encén el gran panell de llums de colors i comença l'espectacle amb l'entrada triomfal de Freddie Mercury. Així va començar el concert de la banda argentina God Save The Queen amb la qual el festival Sons del Món va arribar al seu equador.

L'espectacle va ser una emulació del concert de Queen a l'estadi de Wembley de l'any 1986, dins de la gira «Magic Tour». Les 1.200 persones que van assistir al concert van fer notar la seva eufòria en tot moment, convertint la Ciutadella de Roses en el mític estadi britànic. Fins i tot, els assistents es van posar dempeus en algunes de les cançons, però sense moure's de davant de les seves cadires per les restriccions imposades per la pandèmia.

L'actuació va continuar amb «Tie your mother down», i sense abaixar el ritme va sonar «In the lap of the gods... revisited», «Seven seas of rhye» i «Tear It Up». Va ser aleshores quan el cantant va sortir de l'escenari i va fer sentir «It's a kind of magic», que posteriorment va ressonar acompanyat de tota la banda quan ell va tornar davant del seu públic.

God Save The Queen és considerada la millor banda tribut del conjunt britànic. Ja no només per l'espectacular veu del vocalista, sinó també per la caracterització de tots els músics, que permetien veure el mateix Freddie Mercury amb pantaló, samarreta blanca i la seva mítica caçadora groga.

«Mercury» va fer que el públic imités els seus jocs de veu poc abans de fer que el públic s'aixequés amb la cançó «I want to break free», quan va aparèixer damunt l'escenari vestit com en el videoclip original.

Cap a la meitat del concert va començar a ploure i alguns assistents van abandonar el recinte, tot i que la gran majoria es va quedar a gaudir de la bona música. En previsió del mal temps que s’havia enunciat per la passada nit, l'organització ja havia repartit impermeables a tot el públic, i el concert va continuar tot i l'aiguat que queia.

Sons del Món va lluir-se amb el que va ser un espectacle amb totes les lletres, on no hi van faltar temes tan coneguts com «Bohemian Rhapsody» o «We will rock you». El concert va finalitzar amb dos himnes: «We are the champions» i «Radio gaga».