El Festival Castell de Peralada tanca la seva 35a edició aquesta nit, a partir de les 22 h, amb l'actuació del tenor mexicà Javier Camarena. Després d'haver hagut de suspendre el concert d'ahir de Sílvia Pérez Cruz a causa de la pluja, s'espera que l'espectacle d'avui es desenvolupi tal com està previst.

Per aquest motiu, el festival ha apostat per la música de Javier Camerena, un dels grans noms de la lírica internacional. L'artista ja va debutar a Peralada l'any 2018, amb un recital a l’Església del Carme acompanyat al piano per Ángel Rodríguez d’inesborrable record.

La d'enguany serà una representació diferent, ja que Camerena interpretarà un concert líric acompanyat per les bases estables del Gran Teatre del Liceu sota la batuta del mestre Riccardo Frizza.