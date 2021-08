Stene Moshka, descrit com a «one man band» per la seva capacitat d'interpretar ell sol el so d'una autèntica banda de música, actua aquesta nit a les 21 h a Empuriabrava. El concert havia de tenir lloc ahir, a la mateixa hora, a la plaça Doctor Barraquer, però la previsió de pluja va obligar l'Ajuntament de Castelló d'Empúries a posposar l'actuació.

La d'avui serà al mateix lloc i a la mateixa hora que estaven previstos, i es podrà gaudir del folk, blues i rock liderats per Moshka.

El concert s'emmarca dins del MusicEstiu, un seguit d'actuacions musicals que s'allargarà a Castelló d'Empúries i a Empuriabrava fins el 2 de setembre.