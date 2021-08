El festival de Torroella de Montgrí s'ha inaugurat aquest dissabte amb una de les gras veus que han de passar per aquesta 40a edició. La mezzosoprano nord-americana Joyce DiDonato ha fet un recital de lírica, acompanyada pel pianista Craig Terry. Un espectacle en el què DiDonato ha repassat peces de Haydn, Vivaldi, Handel o Wagner que ha emocionat els més de 250 espectadors que han assistit a un dels concerts més destacats d'aquesta edició. Un programa de lírica que des de l'organització del festival de Torroella consideren «prestigiós» i que ha fet aixecar els espectadors de les seves butaques per ovacionar l'artista de Kansas que ha correspost amb agraïments constants al públic baix-empordanès.

Dues parts de mitja hora cadascuna amb un descans de quinze minuts han servit perquè el Festival de Torroella escoltés una de les poques grans veus que quedaven encara per visitar l'Espai Ter. La mezzosoprano americana, Joyce DiDonato, acompanyada del pianista Craig Terry han portat a l'escenari baix-empordanès una estrena, que a més, ha servit per inaugurar el festival. DiDonato ha ofert una proposta amb obres de Wagner, que ha combinat amb peces de Händel, Vivaldi i Haydn, en la que ha estat una de les actuacions més esperades del festival.

La seva directora, Montse Faura, reconeix que estan «molt contents» per tenir «un referent de la veu» que, a més d'obrir el festival hi debuta. De fet, Faura posa en valor que l'artista hagi apostat per Torroella per estrenar la Wesendonck Lieder de Wagner. «Ella ha escollit el nostre festival per fer-ho i és una gran satisfacció», ha assenyalat.

Les més de 250 persones que han assistit a aquesta inauguració -si bé el 40è aniversari se celebra durant el 2020 i 2021- han acabat ovacionant una emocionada DiDonato. Una proposta que fa evident l'atracció que el festival té pel gènere barroc. De totes maneres, la directora remarca que la programació d'aquest any fa un recorregut des del Segle XVI fins a la contemporaneïtat i destaca que han aconseguit un «compendi» entre talent jove i emergent, amb grans artistes consagrats.

Adaptació a la pandèmia

Per tal de garantir els aforaments i el respecte de les mesures de la covid-19, tots els concerts d'aquest any es faran a l'auditori Espai Ter amb un aforament de 441 butaques, el que representa el 70%. Així mateix, igual que l'any passat el Festival de Torroella va oferir concerts a l'aire lliure, en cas que la demanda ho requereixi, Faura no ha tancat la porta a repetir-ho. A banda, Faura destaca l'èxit de l'aposta híbrida que s'ha fet amb la incorporació de l'streaming.

La directora del certamen ha explicat que l'any passat fins a 80.000 persones van seguir els quatre espectacles que es van retransmetre en línia.Faura ha celebrat que en temps de pandèmia el festival hagi crescut. Així, el pressupost s'ha augmentat gairebé un 30%, ascendint fins als 500.186 euros. Segons han detallat, aquest augment es deu al fet que ha pujat tant la inversió pública per part de la Generalitat com la d'empreses privades.

Per la seva banda, el director de l'Institut Català d'Empreses Culturals del Departament de Cultura, Miquel Curanta, ha destacat «l'allau de propostes i activitats» que ha programat el Festival de Torroella per celebrar els seus 40 anys. Així mateix, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha recalcat que la pandèmia els ha fet "repensar" el certamen i ha celebrat que s'hagi pogut mantenir l'activitat musical durant dos estius consecutius.