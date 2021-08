La historiadora de l’art Maria Carreras (Figueres, 1998) ha tret a la llum, a través del treball de final de grau, l’obra de Joan Paradís (Figueres, 1941-2019). Va escoltar el seu nom per primer cop en una classe d’art contemporani català, a la Universitat de Girona. «L’inici d’aquesta recerca va tenir lloc l’any 2019 per part de la família del mateix artista. Va ser la Cristina Paradís, la filla gran, qui es va posar en contacte amb el Museu de l’Empordà per començar una iniciativa que commemorés el seu pare, amb motiu de la seva recent defunció. Com que no hi havia cap investigació feta prèviament, era necessari començar per aquí. Així doncs, l’Eduard Bech, director del museu, es va posar en contacte amb el Departament d’Història i Història de l’Art, del qual la doctora Lluïsa Faxedas en forma part, per tal de trobar estudiants que poguessin portar a terme aquesta recerca. I així va ser com, mitjançant la universitat i el museu, com vaig conèixer Joan Paradís».

En el treball de final de grau, la tutora del qual és precisament la doctora Lluïsa Faxedas, Maria Carreras va voler fer una primera aproximació a una monografia del pintor, per descobrir qui era ell com artista, què volia expressar amb la seva obra i com ho volia transmetre.

«És un misteri que una persona amb tanta creació i tant talent; que en vida, sobretot entre els anys 60 i 80, va vendre tanta obra; que va ser un artista extraordinari amb obres impressionants, fos totalment desconegut no només per a mi, sinó per a molts joves. Quan vaig veure-hi l’oportunitat, vaig pensar que la meva feina és mostrar aquesta obra tan important i, alhora, tenia clar que volia fer alguna cosa per l’art de la meva ciutat», explica Maria Carreras.

En un dels fragments de la introducció del seu treball, la historiadora de l’art ha escrit: «Aquest artista revolucionari de l’Empordà era considerat un home del Renaixement, una persona culta que, tot i decantar-se per les arts plàstiques, també cultivava altres disciplines, sobretot la música i l’escriptura. A la seva obra ressalta que era un artista de gran talent que ha estat injustament silenciat pel pas del temps. A diferència d’alguns dels seus companys que sí que han estat estudiats, Paradís no ha tingut la mateixa sort. És, doncs, d’aquesta injustícia d’on sorgeix la motivació per aquest estudi, amb la voluntat de donar a conèixer la figura de Joan Paradís».

Maria Carreras ha fet possible, a més, que Joan Paradís i Puig disposi d’un espai amb una àmplia informació distribuïda per apartats a l’enciclopèdia lliure Viquipèdia: biografia, obra, il·lustrador, exposicions i referències.