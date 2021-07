Els jardins del Castell de Peralada han acollit aquest dijous el recital Opera Followers. Un espectacle ideat per Albert Estany amb l’objectiu de captar un públic jove a la programació lírica del Festival. Opera Followers es tracta d’un recital protagonitzat per a dos joves cantants que son ja una realitat en el panorama líric internacional. A través de les preguntes que l’actriu Carla Ricart, a l’espectacle “Divina Mente”, va plantejant als artistes, aquests es van despullant i anem coneixent com és la vida d’un jove cantant d’òpera. El baix Manuel Fuentes i la mezzosoprano Olga Syniakova, guanyadors del Premi Extraordinari Festival Castell de Peralada al concurs Tenor Viñas 2020 i 2021 han protagonitzat aquest recital que ens ha portat per un breu però intens recorregut històric per famosos temes de la lírica. A més, els artistes a través de diferents càpsules, han establert un sincer diàleg de tu a tu, mostrant-se tal com son i desmuntant el mite del divo tan associat sovint al món de l’òpera. Albert Estany ha signat un recital dinàmic i amb ritme que ha situat al públic i a l’artista en un espai comú de noves tecnologies i música.

Amb Marta Pujol al piano, durant aquest recital de capvespre, s’han pogut escoltar àries com “Madamina, il catálogo e questo” de Don Giovanni i “Parto,parto, ma tu ben mio” de La Clemenza de Tito de W. A. Mozart; “La calunnia è un venticello” d’Il Barbiere di Siviglia de G. Rossini; “Amour viens rendre a mon âme” d’ Orphée et Eurydice de C. W. Glück; “Vieni la mia vendetta” de Lucrezia Borgia de G. Donizetti; “Se Romeo t’uccise un figlio” de I Capuleti ed I Montecchi de V. Bellini; “Mentre gonfiarsi l’anima” d’Attila i Il lacerato Spirito” de Simon Boccanegra de G. Verdi; “Werther! Qui m’aurait dit la place…” de Werther de J. Massenet; i “Mon Coeur s’ouvre a ta voix “de Samson et Dalila C. Saint-Saëns. Junts han interpretat If I love you del musical Carousel de Richard i Oscar Hammerstein.

Peralada ha presentat un viatge per les emocions que ens brinda l'òpera, de la mà de dos joves cantants amb talent que treballen cada dia per aconseguir els seus somnis.

El recital s'ha estat retransmès en directe per Ràdio4 de Ràdio Nacional d'Espanya i ha comptat amb el suport de A.K.DAMM.