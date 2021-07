Suu és una de les artistes imprescindibles en qualsevol festival de música, i una de les més escoltades i seguides del moment. Aquesta divendres, 30 de juliol (21.00h), actua a la Mar d'en Manassa, al Festival Portalblau de l’Escala, i ofereix un recital especial: una combinació entre la seva música i els poemes del seu llibre «Fauna o amor».

Ja fa un any que va publicar el seu segon disc, «Ventura». Com el valora?

La veritat és que ha estat un any complicat per treure un disc amb tot el tema de la pandèmia, però hem tingut molta sort perquè hem tingut un públic bastant fidel. Això ens ha ajudat molt a què el disc no es quedés en un calaix i pogués sonar bastant.

I ara fa poc va treure la cançó «Barcelona tropical» amb en Carlos Sadness. D'on surt?

L'últim disc el vaig produir conjuntament amb en Carlos, i ens havia quedat l'espineta de fer una cançó plegats. Tot i això, crèiem que introduir una cançó junts al disc era una mica redundant. I el mes de maig passat vam decidir treure aquest tema que ja teníem escrit. Estem molt contents de la rebuda del públic.

Està tenint molt d'èxit, i és que és una cançó molt alegre.

Sí! Sempre intento que les meves cançons no siguin gaire tristes. Penso que és una cançó que entra molt bé.

A l'entrevista que li vam fer l'estiu passat parlàvem que el tema «Tant de bo» estava tenint molt d'èxit i que havia estat escollida cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio. Ara s'ha sabut que ha estat la cançó més radiada de l'any.

Ha sigut molt gros. La veritat és que no m'ho esperava. Aquest any han sortit molts temacles i poder ser la cançó més radiada ha sigut una sort. Estic eternament agraïda al públic i a les ràdios que han confiat en nosaltres des del primer moment.

És una cançó que realment tracta de desamor, però que la gent ha interpretat a la inversa.

Exacte! «Tant de bo» és una cançó de desamor. A la lletra ja ho diu, «tant de bo que m'estimis», és un desig que no passa. En canvi, la gent s'ho ha agafat al revés, com si fos la cançó amb la seva parella. Que ho trobo preciós, perquè el que busquem els artistes és que la gent es faci seves les nostres obres i que tothom pugui interpretar-ho com vulgui.

Aquesta nit actua al Festival Portalblau a l'Escala. Com serà aquesta actuació?

Estic molt il·lusionada perquè les entrades es van exhaurir ja fa temps, i això vol dir que la gent té ganes d'aquesta nit. Serà un concert bastant especial perquè des del Festival em van demanar si podia recitar alguns poemes del meu llibre que va sortir el 2019, i farem música i una mica de poesia.

Com va decidir fer el seu poemari «Fauna o amor»?

La veritat és que em vaig adonar que quan escrivia cançons sense voler també estava escrivint petits poemes. Era una idea que em rondava pel cap, però mai m'hi posava. Vaig tenir la sort que des de l'editorial Rosa dels Vents es van posar en contacte amb mi. Em deien que els hi agradaria que fes un llibre, però que tenia total llibertat, i em van ajudar molt. Estic molt contenta i molt agraïda. Aquest poemari està dins d'una col·lecció que es diu «Contraveu» i també inclou llibres d'altres cantants com Cesk Freixas, Adrià Salas o la Clara Peya.

A més, pot servir per apropar la poesia als joves.

Sí! El problema de la poesia és que anys enrere es veia com una cosa molt llunyana, i que es veia com allò que l'escola ens feia estudiar les rimes assonants, A B B A... I al final això allunya molt el públic jove de la poesia, perquè es té com quelcom avorrit. I precisament el que busca aquesta col·lecció de llibres és fer poesia urbana i donar a entendre que la poesia no ha de ser només Papasseit, i que també ho pot ser el teu cantautor preferit escrivint al que li passa cada dia.

Tornant al concert d'aquesta nit, el farà en un espai únic: la Mar d'en Manassa.

És un lloc molt bonic i que conec bé.

Quina és la seva vinculació amb l'Escala?

De petita jo sempre estiuejava a l'Escala amb la meva família, teníem una casa familiar al carrer Poca Farina i em fa molta il·lusió poder tornar a trepitjar el poble. També ens quedarem uns dies de vacances. Per mi és un lloc molt especial.

Ara farà dos anys que ja va actuar a l'Escala, concretament a les Ruïnes d'Empúries. Com ha canviat la Suu en aquest període de temps?

Hi ha hagut moltíssims canvis. De fet aleshores fèiem de teloners d'Els Catarres i tocàvem temes del primer disc. I ara tornem amb un altre disc, un llibre i una pandèmia sota el braç. Avui veurem una Suu en un format més reduït, amb bastant més música electrònica que en el disc anterior, més personal... serà un concert molt diferent del de fa dos anys, però molt íntim.