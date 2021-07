Aquest divendres dia 30 de juliol s’estrena la plataforma creada amb l’objectiu d’oferir a un públic global la trilogia de documentals produïts per la Fundació Gala-Salvador Dalí, dirigits per David Pujol, realitzats per DocDoc Films i distribuïts per Versión Digital. Amb el títol de Salvador Dalí, a la recerca de la immortalitat és, fins avui, el retrat més exhaustiu de la seva vida i obra en format audiovisual. Després d’haver estat projectats a festivals i sales de cinema d’Europa, Estats Units, Canadà, Xina, Austràlia i Llatinoamèrica, aquests documentals es podran veure finalment en línia en 4 idiomes.

www.salvadordalidocumentary.com és una plataforma de vídeo sota demanda, és a dir, una web de continguts audiovisuals que es poden visionar previ pagament. Concretament ofereix tres hores de documentals sobre Salvador Dalí en català, castellà, francès i anglès.

Aquesta trilogia és un viatge a la seva trajectòria i vida partint de la infància a Figueres, la seva ciutat natal, els seus estudis a la Residencia de Estudiantes de Madrid on coneix Federico García Lorca i Luis Buñuel, l’estància a París que li permet establir contacte amb artistes com Joan Miró, Pablo Picasso o els components del grup surrealista, el seu descobriment d’Amèrica i el retorn al seu etern paisatge de Portlligat. Té un lloc preeminent l’encontre amb Gala, qui l’acompanyarà tota la vida, una dona que identifica el seu talent, comprèn les seves obsessions i misteris, i qui li facilita l’entorn propici per dedicar-se exclusivament a crear per esdevenir un artista de fama internacional.

Diaris de Joventut. 1904-1929

Abraça des del naixement de Salvador Dalí, l’any 1904, fins al 1929, any crucial en què ingressa en el moviment surrealista. Figueres, Barcelona, Madrid i París esdevenen les geografies del jove Dalí i seran les escenografies de la gestació del geni.

La vida secreta de Salvador Dalí. 1929-1982

Comença el 1929 any en què Dalí coneix Gala i amb ella inicia la construcció de la casa de Portlligat, l'única residència i taller estables de l’artista. Aquest documental evidencia la forta vinculació del pintor amb el paisatge de Cadaqués, Portlligat i el cap de Creus, un paisatge del qual s’amara, que el condiciona i determina. I alhora explicar les relacions amb el pare i la germana i primera model, Anna Maria.

El refugi de la dona visible 1982-1989

Tanca la trilogia amb el relat de fets poc coneguts sobre la darrera etapa a la vida d’un Dalí en declivi físic i abatut per la pèrdua de la seva dona Gala i la proximitat de la mort. Reclòs al castell de Púbol que uns anys enrere va regalar a Gala, un Dalí feble ho dona tot per perdut. Només una persona, Antoni Pitxot, artista i amic de tota confiança li dona la clau per assolir la immortalitat tan anhelada: tornar a pintar. La pintura tornarà a ser la seva gran obsessió.

Aquests tres documentals compten amb documents audiovisuals i fotogràfics provinents de fons com la Biblioteca Fages de Climent, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, l’Arxiu Municipal de Figueres, el Museu de l’Empordà, el Museu del Joguet o el CRDI Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona. D’entre els fons particulars consultats, nombrosos són de Figueres i Cadaqués, com també d’arxius internacionals: Centre Pompidou de París, Residencia de Estudiantes de Madrid, BBC, INA o Sherman Grinberg Film Library.

Alguns d’aquests documentals han rebut el reconeixement internacional tant en forma de guardons com de projeccions en encontres culturals: premi a millor documental i a millor pel·lícula al Festival Arte Non Stop de l’Argentina l’any 2017; premi d’Or en la categoria de llargmetratges de museus que atorga l’AVICOM F@IMP (Comitè Internacional per l’audiovisual i les tecnologies de la imatge, secció audiovisual de l’ICOM) el mateix any 2017 i premi al millor llargmetratge que concedeix el Fine Arts Film Festival (FAFF) celebrat a Califòrnia el 2018. Se n’han fet projeccions al Festival Artecinema de Nàpols, al Museu Fabergé de Sant Petersburg (Rússia) i a la dissetena edició de The Best in Heritage, un esdeveniment que se celebra cada any a Dubrovnik, Croàcia, amb l’objectiu d’identificar i difondre els millors projectes museològics a escala mundial.

Aquests materials audiovisuals ens apropen a Salvador Dalí i el seu entorn amb una mirada contemporània, com un trencaclosques que s’ha de construir peça a peça. Ens endinsa en l’univers particular de l’artista i de l’home, a les geografies que configuren la seva cosmogonia, als elements que el faran immortal.