El 35è Festival Castell de Peralada encara la seva recta final. Després de gairebé tres setmanes inundant el municipi de música i arts, el certamen es prepara per acomiadar-se fins a l’any vinent. Abans, però, el festival té a punt nous espectacles d’artistes de renom; la traca final és forta.

El 29 de juliol és l’hora, a les vuit del vespre, de l’Òpera Followers, un recital a càrrec de la mezzosoprano Olga Syniakova i del baix Manuel Fuentes, i que en clau d’humor ofereix un breu però intens recorregut pels temes més famosos de la lírica.

Els segueix l’òpera Orlando, que té lloc el divendres 30 de juliol a les deu de la nit. El festival sempre estrena produccions i, en aquesta edició, l’encàrrec recau en Rafael R. Villalobos, que presenta una versió innovadora de l’òpera Orlando de Häendel.

El 31 de juliol, a les deu de la nit, Sílvia Pérez Cruz presenta Farsa (género imposible), que és el seu nou treball discogràfic, un àlbum on dialoga amb altres disciplines artístiques com la dansa i el teatre. El Festival posa el punt final a la seva programació el diumenge 1 d’agost amb dues actuacions. La primera, a 2/4 de 8 del vespre, amb William Christie & Les Arts Florissants, que presenten la cantata pastoral de Häendel Aminta e Fillide. La segona, a les 10 de la nit, amb Javier Camarena, que coincideix amb la gala del 35è aniversari i clausura del festival. Aquest acte es planteja com el colofó final de l’esdeveniment.

La soprano Lise Davidsen ha informat a l’organització del festival la seva impossibilitat de poder actuar el 31 de juliol. El motiu són els nous protocols aprovats pel govern alemany per a la prevenció de la Covid-19.