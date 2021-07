Stay Homas ha estat el grup encarregat d’estrenar Sons del Món a la Ciutadella de Roses, i va penjar el cartell d’entrades exhaurides. Abans de l’actuació, es va obrir la Zona Village on el públic va poder gaudir de la música del DJ Adrià Giner de fons. En aquest espai, també hi havia zona de barra, foodtrucks i una parada informativa de la Plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí.

Quan ja van ser les 10 de la nit, Stay Homas va sortir a l’escenari en mig dels crits d’eufòria del públic. Com si es tractés d’una contradicció, van començar per la cançó In the end. Els del terrat ja no són només aquells tres amics que, mentre estàvem confinats, ens van sorprendre amb les seves cançons acompanyades per la percussió del seu cubell i la col·laboració d’altres artistes. Ara el grup ha evolucionat i ha augmentat a cinc membres. «Roses és la nostra primera repetició i estem molt contents», van exclamar Ray, Klaus i Guillem en diverses ocasions. Recordem que el grup nascut del confinament va fer un dels seus primers concerts al festival Sons del Món 2020. Ara han tornat presentant el disc Agua, publicat el desembre i amb peces com Nunca vuelven, Cacatúa o Days of our lifes.

Una hora i dos quarts de concert on van sonar 21 cançons que van omplir la Ciutadella d’optimisme i energia. Sens dubte, un dels moments àlgids de la nit va ser quan va sonar Gotta Be Patient i van convertir el públic en Judit Neddermann, la cantant que col·labora en el tema. Els integrants de Stay Homas van fer aixecar la gent de la cadira i van expressar el desig de veure cares sense mascareta i sense distància ben aviat. En aquell moment, Ray va animar al públic perquè es posés a cridar «com si es tractés d’un concert de la banda britànica The Beatles» perquè tocava cantar Another Love Song.

En el tram final del concert, Xavi Pascual, director del Festival; Marc Isern, de Vibra Comunicació, i Èric Ibáñez, regidor de Cultura i Festes de Roses, van pujar a l’escenari per fer entrega d’un doble disc d’or al grup barceloní.

Per acabar, The Bright Side i Let it out van posar la cirereta del pastís a un concert que va encetar de la millor manera possible tres setmanes de música a Roses. Una forta ovació va ressonar entre les pedres d’aquest espai arqueològic per acomiadar la primera nit de Sons del Món.

També han actuat La Casa Azul i Oques Grasses. Aquest cap de setmana, Sons del Món rep Rosario, God Save the Queen i Nil Moliner.

Més concerts a Sons del Món