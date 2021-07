Gerard Quintana és un creador que atrau i no només per la música. D'això en va quedar constància fa uns dies al cicle Punt de Lectura d'Agullana on va ser capaç de captar l'interès de quasi un centenar de persones que van atansar-s'hi per escoltar-lo parlar de la seva darrera novel·la, L'home que va viure dues vegades, amb la que va guanyar el premi Ramon Llull, que l'ha consolidat com a narrador després del seu debut com a novel·lista amb Entre la terra i el cel publicada el 2019.

Seductor i molt didàctic amb un discurs molt ben estructurat i farcit d’anècdotes i vivències personals que il·luminaven el que explicava, Gerard Quintana va aconseguir seduir a tots els assistents que van gaudir de la quietud dels jardins de La Concòrdia. Sobre la seva vocació d’escriptor Quintana va dir que venia de lluny, ja que de petit ja volia ser escriptor però no gosava dir-ho perquè li semblava pretensiós el fet de manifestar-ho.

Referint-se a la estratègia emprada a l’hora d’escriure l'escriptor va comentar: "Quan escric una novel·la necessito tenir un joc plantejat, sinó, tinc la sensació d’anar a la deriva. Per això l’estructura de les meves novel·les estan molt pensades i no tenen gaire res gratuït o atzarós. De fet, quan escric procuro deixar-me portar per la voluntat de ser un aprenent constant i organitzo els meus llibres com si fos un viatge cap endins".

Respecte al procés d’escriptura seguit en cada una de les seves novel·les, Quintana va explicar que “si en la primera em preocupava molt la versemblança, aquí m’he deixat dur més per la convicció que una ficció no és una realitat, és una invenció que ens ajuda a fer-nos càrrec de la realitat. Aquesta és la idea que persegueixo”.

El cicle Punt de Lectura segueix aquest divendres 30 de juliol, a 2/4 de 8h del vespre, on està previst que l'escriptora Alba Dalmau parli de la seva darrera novel·la Amor i no.