Muga Amunt, de Sant Llorenç de la Muga, ha posat el punt final a un cicle de concerts de petit format en acústic en un dels emplaçaments més bucòlics de l’Alt Empordà, la Font Pudosa. El programa ha inclòs quatre concerts en quatre caps de setmana de juliol: Filferro, Buenas Influencias, The Bazaga’s Duet i Blue Duck Duet. La resposta de públic ha estat un èxit, així com l’entorn dels concerts, al costat de la Muga i amb l’església de Sant Llorenç com a teló de fons.