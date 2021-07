La soprano Lise Davidsen ha informat a l'organització de Festival Castell de Peralada la seva impossibilitat de poder actuar el proper 31 de juliol al certamen empordanès. El motiu són els nous protocols aprovats pel govern alemany per a la prevenció de la Covid-19, que obliguen a fer 5 dies de quarantena als viatgers procedents d'Espanya. Aquest protocol impossibilita a Lise Davidsen cantar a Peralada i complir al mateix temps el seu compromís amb el Festival de Bayreuth, on Davidsen està previst que participi a Tannhaüser i Die Walküre de R. Wagner. La soprano, segons el festival empordanès, conscient de l'interès que suscitava aquest debut, transmet a tot el públic el seu afecte i comunica estar ja buscant juntament amb la direcció, nova data a la seva agenda per actuar -hi la propera edició.

L'organització del Festival efectuarà el reemborsament de les entrades per aquest recital al llarg dels propers dies.