Benjamin Bernheim ha iniciat una sòlida carrera professional que l’ha portat a conquistar el públic més exigent dels millors teatres d’òpera europeus. Durant la tarda d'ahir, dissabte 24 de juliol, la seva tècnica impecable i una veu plena de colors i elegància vam omplir l’església del Carme. Posseïdor d’una veu regulada tot amb tant sols 35 anys, ja és cantant en exclusiva del segell Deutsche Grammophon, amb el que a finals del 2019 va publicar seu primer disc com a solista amb una selecció d’àries d’òpera italiana, francesa i russa, on s’evidencia que ens trobem davant d’una veu de gran i llarg recorregut.

En la seva presentació al Festival Castell de Peralada, el tenor francosuís va posar al centre del seu repertori l'òpera francesa, que defensa amb l'elegància del so i la línia de cant. La vetllada va començar amb la mélodie-cantata «Poème de l’amour et la mer» d’Ernest Chausson, seguida de l’ària de Macduff «O figli, o figli miei!... Ah, la paterna mano"de Macbeth» de Verdi, paper que debutarà el març de 2022 a la Opernhaus Zürich.

L'actuació de Bernheim va seguir amb peces d'Illdebrando Pizzeti i de Lenski, i va tancar el programa amb l'ària del segon acte de «Roméo et Juliette», «Ah! Lève-toi solei».

Hereu natural dels grans tenors lírics de la història, com Pavarotti o Alagna, Bernheim va conquistat el públic, 166 privilegiats, que van quedar encisats per l’elegància del seu cant en cada una de les seves interpretacions.

Ja fora de programa, el tenor francès va interpretat lied Morgen.