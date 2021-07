Rufus Wainwright és considerat per a molts un músic total; intèrpret, cantant, poeta, compositor d’òpera... Un geni que gaudeix amb el que fa. Surt a escenari i sap que té el públic a la butxaca. La nit d'ahir, 24 de juliol, prometia un Rufus Wainwright intimista i introspectiu després que hagués d’aparcar la seva gira de presentació d’Unfollow The Rules a causa de la pandèmia. Amb les entrades exhaurides, la nit ha començat amb The Art Teacher de Waiting For A Wan i l’emotiva i romàntica Complainte De la Buttle de Jean Renoir.

També amb piano va seguir Early Morning Madness composada a partir d’una ressaca, peça que va precedir Jericho ja amb la guitarra. Altres temes com Only the People that Love, Montauk, My Little You dedicada a la seva filla Viva i un cant a la vida domestica familiar de l’artista, també hi van ser presents, en un concert on tampoc van faltar èxits com Gay Messiah, Go Or Go Ahead, Peaceful Afternoon, Going To A town, Candles, o Cigarettes and Choc Milk.

Wainwright, que va anar alternant el piano i la guitarra, va estar molt comunicatiu i va anar explicant al públic experiències d’aquests quatre dies d’estada a l’Alt Empordà. El concert va acabar amb Hallelujah com a bonus track.