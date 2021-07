L’artista empordanès Fert, en Jordi Comas, amb el seu art sempre embelleix espais urbans d’arreu, i com no, no s’oblida de casa seva. En els darrers mesos ha engalanat diversos indrets de l’Empordà, i a més ho ha fet d’una forma molt especial: amb col·laboracions amb altres artistes i, fins i tot, amb l’ajuda de nens. Una mostra de la transversalitat de l’art.

Per exemple, el darrer projecte que ha dut a terme va tenir lloc entre els dies 12 i 14 de juliol a Garriguella. Va ser un taller de grafit que l’artista va dur a terme per a la mainada del poble, i va ser un autèntic intensiu artístic. «Han estat tres dies en què, des de zero, els nens han descobert que és el grafit, s’han familiaritzat amb la tècnica de l’esprai, i han tingut l’oportunitat de realitzar un grafit per parelles: des de crear un nom, una firma o una peça», explica en Fert.

Ara bé, un projecte que va ser molt emotiu per ell va ser el que va fer a finals de juny a Cabanes. «Juntament amb tota l’escola del poble, des de P3 fins a 6è, vam treballar en un projecte en el qual vam pintar un mural que ha quedat permanent en una zona que l’ajuntament està remodelant: l’entrada del poble», detalla Jordi Comas. I és que ell, fill de Cabanes, se sent orgullós de poder impregnar la seva terra amb el seu art, i més si és en col·laboració amb els més petits del municipi.

A més, l’origen del projecte és ben curiós. «Jo feia temps que volia fer una obra allà al poble, i tenia ganes de fer alguna cosa amb la mainada de Cabanes. I justament el centre es va proposar treballar la tècnica del grafit i l’art urbà com a última activitat del curs de plàstica. Llavors, quan jo vaig suggerir si volien fer alguna cosa, ells ja ho tenien pensat i va ser molt fàcil». I dit i fet. Es van posar mans a l’obra, i de tot plegat en va sortir un projecte ben especial: «Tots els nens, des de P3 fins a 6è, han pintat en esprai. En grups de quatre han pintat un petit grafit que es van exposar d’una sala de l’Ajuntament», explica en Fert. Ara bé, la cirereta del pastís és el mural, dissenyat amb els nens des de 0. «Aquesta obra va ser pintada juntament amb els alumnes de 5è i 6è, però, conceptualment i visualment tot el procés l’hem fet 50% tots els nens de l’escola, i el 50% jo. Des de maig, tots els cursos feien, a les hores de plàstica, esbossos de les coses que els cridaven l’atenció del poble: el conreu, l’arquitectura, la cultura... Hem agafat totes aquestes idees, les hem ajuntat, i de còctel resultant ha sortit aquest mural», relata l’artista amb satisfacció.

I és que el mural és ben singular: un retrat de Cabanes. «Gira entorn d’un eslògan que a mi em va fer molta gràcia: ‘Mesopotàmia empordanesa’. Joan Guillamet i Tuèbols, que era un escriptor amb origen cabanenc, va fer un llibre que es deia Coses i gent de l’Empordà, i en aquest parlava de Cabanes com la Mesopotàmia empordanesa. Va ser l’excusa per començar a estirar el fil». I partint d’aquest singular emblema, en Fert i la mainada de Cabanes han desenvolupat un mural ple de simbolisme. «Hem fet la reinterpretació d’una pedra emblemàtica que hi ha al poble, i això ha servit com a retícula perquè els nens creessin il·lustracions agrupades per temàtiques: la cultura, la festa de Sant Isidre, la natura... I també trobem un mapa del poble». En definitiva, una peculiar reinterpretació de Cabanes.

Art entramuntanat

Diuen que la tramuntana inspira, i un cop més ha quedat demostrat. Entre el 26 de juny i el 4 de juliol, en Fert, un any més, va participar en el Tramuntanart de Port de la Selva. Enguany, però, la seva acció va ser especial: la va fer acompanyat del cantant de trap català GoodJan. «Ell és el pare de la música trap a Catalunya, tenim una bona amistat, i el vaig animar a pintar amb mi al Tramuntanart. I va ser molt divertit», detalla Jordi Comas. I és que l'obra resultant, anomenada Ala Nord, és única: està inspirada en la tramuntana, i és una barreja de cadascun dels mons dels dos artistes. «Utilitzant com a inspiració una obra que vaig fer el 2016, Give a hand to nature, en aquest mural es pot veure el logo de la PAWN Gang, una oreneta que simbolitza la llibertat, i una mà, la del GoodJan, amb la bossa daurada, entre altres elements», explica en Fert. Aquesta serà una obra que quedarà immortalitzada en el paisatge del Port de la Selva.

El futur: prometedor

La feina d’en Fert no s’atura. La darrera setmana va abandonar l’Empordà i se’n va anar fins a Eivissa, on va inaugurar una exposició. I la cosa no acaba aquí, aquesta setmana inaugura una exposició a Ripoll. Tot i això, confessa que els grans formats, com són els murals, ara estan un pèl aturats: «Tinc bastants encàrrecs de quadres i murals, però tinc projectes en stand-by per la calor. A Vilacolum, per exemple, pintarem un mural gegant de cara a setembre-octubre». I és que en Fert de ben segur que seguirà inundant d’art l’Empordà ben aviat.