Cinc ballarines han protagonitzat aquest divendres la gala «Ballet under the stars» al Festival de Peralada. Les creadores d'aquest espectacle, Monica Hamill i Iratxe Ansa, destacaven en la presentació de l'esdeveniment que la gala era una «celebració a la dona i a la vida». En aquest sentit han ideat l'espectacle tenint en compte la figura femenina com a element principal dalt de l'escenari. En aquesta gala hi han pres parts noms tan destacats com Maria Khoreva, la mateixa Iratxe Ansa, Lucía Lacarra, Dores André o Ada González. L'espectacle ha estat un homenatge a la fundadora del Festival de Peralada, Carmen Mateu. El repertori ha resseguit coreografies clàssiques com ara Giselle i també altres obres contemporànies.