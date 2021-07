L’artista escalenca Beni Ballesta exposa, per segon any consecutiu, al Castell Carolingi de Sant Martí d’Empúries, a l’Escala. A la vora del camí es compon de natura i d’un paisatge poètic i proper, inspirat en l’Empordà. «M’interessa captar l’atmosfera més que el detall, com els canvis de llum poden transformar completament un paisatge. I, també, he volgut captar la vida i l’energia de la natura, tant si és la força d’un mar de llevant com la fragilitat d’un bri d’herba o la calma d’un matí de primavera», afirma.

Impregnar-se de sensacions

Els quadres que presenta en l’exposició estan realitzats, principalment, en acrílic i aquarel·la. «No acostumo a pintar a l’aire lliure, sinó que passejo i m’impregno de les sensacions que m’aporta el paisatge i, un cop al taller, deixo que surti la sensació viscuda», explica Beni Ballesta, perquè, tal com hi afegeix, per a ella és important «contemplar, respirar, intentar integrar-se amb l’entorn i veure com tot està relacionat amb tot. Sentir-se en harmonia amb la natura».

«També m’agrada pensar que amb la meva pintura aporto un missatge ecologista, ja que si es mostra la bellesa del paisatge que ens envolta, inspira a voler-lo cuidar i conservar», reflexiona la pintora escalenca.