Amb totes les entrades venudes, l’òpera Tosca de G. Puccini, en versió concert, arriba el dia 25 de juliol a l’Auditori Parc del Castell de la mà del Teatro Real de Madrid i amb algunes de les millors veus internacionals del moment. Per a l’ocasió, el festival ha reunit a tres grans amics del Festival com són Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann i Carlos Álvarez que tornen a Peralada procedents del Teatro Real Madrid i aclamats per públic i crítica. Un trio d’asos excepcional sota la magistral batuta de Nicola Luisotti.

Des del 1900, quan es va estrenar al Teatro Constanzi de Roma, Tosca no ha deixat de ser un dels cinc títols més representats de tot el repertori, i és que el públic adora aquesta obra mestra del compositor de Lucca. La mescla de brutalitat i lirisme narrada amb un gran sentit del ritme, una tensió dramàtica ascendent i la intensitat i complexitat dels seus personatges converteixen aquesta òpera en un dels títols més impactant del l’univers puccinià. L’obra, situada en el context de la Roma convulsa envaïda per les tropes napoleòniques, ens parla d’amor, fe, xantatge, desig, mort i corrupció.

Abans però d’aquesta esperada cita i també amb totes les entrades exhaurides, el 24 de juliol, debutarà a l’església del Carme del Castell de Peralada, el tenor francès, Benjamin Bernheim amb un recital a les 19.30h de la tarda, acompanyat al piano per David Zobel. Bernheim representa el futur de l’òpera i el recital de Peralada serà el seu debut a Espanya. Hereu natural dels grans tenors lírics de la història, com Pavarotti o Alagna, Bernheim treballa per fer tornar als escenaris la tradició del repertori belcantista i molt especialment el francès per a tenor líric, centrant-se en la elegància del so, de la línia i del cant en cada una de les seves interpretacions. Amb un programa que combinarà àries d’òpera i cançó, l’Església del Carme torna a acollir un debut ineludible. Sonarà la música de Verdi, Txaikovski, Gounod, i Massenet.

Aquest dissabte també, actuarà el cantant i compositor Rufus Wainwright, que torna a Peralada per segona vegada després de la seva primera actuació el 2918. El cantant nord-americà que a Peralada “es sent com a casa”, oferirà un concert on repassarà cançons que han marcat la seva carrera musical.