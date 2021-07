Cent xilografies de Dalí mostren des d'aquest dijous a Vitòria la surrealista visió de l'artista català sobre el paradís, el purgatori i l'infern que Dante va narrar en la 'Divina comèdia'.

L'exposició, denominada 'Dalí, any Dantesc', commemora el 700 aniversari de la mort de l'escriptor Dante Alighieri a través de les xilografies originals sobre paper que Dalí va crear per a il·lustrar una de les obres mestres de la literatura italiana i universal. Dalí dedica 33 imatges als tres grans capítols de la 'Divina Comèdia' (paradís, purgatori i infern) a més d'una per a la introducció. Tots elles reflecteixen l'univers oníric del pintor de Figueres i el seu profund coneixement de l'obra de Dante.

L'artista català va començar a treballar en aquesta sèrie després de l'encàrrec rebut en 1957 pel Govern d'Itàlia que volia celebrar el 700 aniversari de la mort de Dante. No obstant això, l'elecció d'un estranger per a aquesta comesa va generar una gran polèmica a Itàlia i finalment les autoritats italianes van prescindir dels serveis de Dalí.

Malgrat això, el geni català va continuar amb el seu treball i durant cinc anys va dibuixar un centenar d'aquarel·les i va supervisar el procés per a transferir-les a les planxes de xilografia. Amb elles es van il·lustrar en 1962 sis volums amb el text de Dante traduït al francès.

D'aquesta manera, Dalí va passar a ser il·lustrador de la 'Divina Comèdia' unint-se a altres grans mestres com Miguel Ángel o Boticelli i més recentment Miquel Barceló.

Ara, amb motiu del 700 aniversari de la mort de l'escriptor italià, la Fundació Vital reuneix aquestes cent xilografies en una mostra que es podrà visitar fins al 19 de setembre que es completa amb un vídeo que es projecta en sala i que repassa la vida del pintor, escultor i gravador de Figueres.