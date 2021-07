El músic Rufus Wainwright actua al Festival de Peralada aquest dissabte 24 de juliol a les 22 h. Per aquest motiu, ell i Oriol Aguilà, director del festival, han ofert una roda de premsa aquest dijous, 22 de juliol, al migdia, davant dels mitjans, també en versió online, amb traducció simultània, a la Biblioteca del Castell de Peralada.

«Tenir-te aquí és un somni. En primer lloc, et volem felicitar pel teu aniversari que és just avui. És un luxe poder-lo celebrar amb la teva presència a Peralada», ha exposat Oriol Aguilà, que ha aprofitat l’ocasió per presentar el començament de la 35a edició del Festival Castell de Peralada, que ha obert la cartellera d'espectacles el 16 de juliol.

Rufus Wainwright s’ha mostrat agraït de poder ser per segona vegada a Peralada, encara que ha acceptat, mig rient, que «dins del seu cap» li sembla que és la tercera vegada que hi actua perquè, segons ha confessat, «hi ha alguna cosa especial en aquest lloc que et fa sentir com a casa».

A Peralada, Rufus Wainwright presenta el seu novè i darrer disc Unfollow the Rules (traduït com a No segueixis les normes), un títol que ha descrit com a «polèmic» sobretot a l’inici de la pandèmia. «El missatge de no seguir les normes era erroni amb el virus perquè llavors és clar que les havíem de seguir», ha afirmat, després d’haver manifestat la seva alegria per haver parat el disc abans del confinament.

Rufus Wainwright ha explicat que la idea del títol va ser definida per la seva filla de 10 anys, quan era més petita, perquè un dia va ajuntar dos conceptes inesperats: «no seguir» i «normes». La nena va agafar el «no seguir» o «unfollow» en anglès de les xarxes socials i les «normes» de les obligacions que li manen els seus pares.

«En aquest àlbum plantejo mirar enrere i reexaminar el camí que hem fet al llarg de la vida», ha descrit sobre Unfollow the Rules, el seu primer disc pop des del 2012. A més, l’artista ha reivindicat la importància d’escoltar els joves i també els nens perquè «tenen una visió per canviar el món que nosaltres ni tenim ni tindrem».

D’altra banda, el músic novaiorquès ha anunciat que, actualment, està treballant en musicals dels quals no pot avançar massa detalls, a més de l’estrena de l’òpera Hadrian, programada per al mes de juliol al Teatro Real de Madrid. Preguntat per una possible nova òpera, ha exposat que li agradaria que fos d’una línia més còmica.

El director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà, ha tancat la roda de premsa agraint la presència de Rufus Wainwright i dels representants dels mitjans de comunicació, a més d’assegurar que treballaran per tal de comptar amb Hadrian a Peralada. També ha aprofitat per recordar que la Biblioteca del Castell és una de les parts del conjunt patrimonial obert a les visites.

La roda de premsa completa es pot recuperar a la web del festival.